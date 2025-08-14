RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Сийярто возмутился украинским ударом по нефтепроводу "Дружба"

Фото: Сийярто настойчиво призвал Украину прекратить подобные действия (Getty Umages)
Автор: Маловичко Юлия

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил возмущение в связи с ударом Украины по нефтепроводу "Дружба" в Брянской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост чиновника в Facebook.

По его словам, Украина осуществила удар дроном "по важной распределительной станции", что ставит под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии.

Он утверждает, что Будапешт сейчас является поставщиком номер один для Украины, и без Венгрии "украинская энергетическая безопасность стала бы весьма нестабильной". 

Учитывая вышесказанное, министр выразил "недовольство" ударом Украины.

"В этом контексте последний удар Украины по нефтепроводу "Дружба", который поставляет Венгрии сырую нефть и играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны, является особенно возмутительным", - написал Сийярто.

Кроме того, политик призвал "не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии".

"И прекратить атаковать пути доставки энергии в Венгрию в войну, к которой мы, венгры, не имеем никакого отношения", - добавил он.

Что предшествовало

В ночь на 13 августа украинские дроны-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Транснефть Дружба" в городе Унеча Брянской области России.

Операция была проведена Главным управлением разведки МО Украины совместно с подразделениями Сил обороны.

Сначала в районе Унечи прогремели взрывы, затем вспыхнул масштабный пожар. На место прибыли подразделения экстренных служб.

Как известно, глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно озвучивал скандальные заявления в отношении Украины. Одним из них были его слова о том, что Зеленский "хочет марионеточное правительство в Венгрии, которое бы посылало Украине деньги".

Также недавно Сийярто поблагодарил президента США Дональда Трампа за отмену санкций, которые мешали "Росатому" строить электростанцию "Пакш" в Венгрии. Договор о строительстве двух энергоблоков на этой АЭС Россия и Венгрия заключили еще в 2014 году.

ВенгрияВойна в УкраинеДрони