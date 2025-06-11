МЗС дорікнуло Угорщині після слів Сійярто про Зеленського: не шукайте уявних ворогів

Україна радить Угорщині "не шукати уявних ворогів". Також Україна наполягає, що добросусідство має бути обопільним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого.

Міністерство закордонних справ відреагувало на нападки влади Угорщини на президента України Володимира Зеленського після його інтерв'ю угорському порталу Válasz Online.

Речник МЗС дорікнув Угорщині через те, що Будапешт жодного разу не закликав Росію припинити вогонь, натомість продовжує "абсурдно звинувачувати Україну в небажанні миру".

"Комунікаційна лінія угорської влади, яка демонізує Україну та президента Зеленського, зійшла з рейок. Там, де треба бути принциповою, угорська влада мовчить. А там, де треба шукати точки дотику, - кидається безпідставними звинуваченнями", - зазначив Тихий.

На його думку, в такій атмосфері звернення української сторони до угорських ЗМІ "призводить до знервованих, ескалаційних та просто несправедливих закидів угорської влади".

Речник МЗС наголосив, що добросусідські відносини між Україною та Угорщиною критично важливі для обидвох країн. Тихий додав, що Україна відповідально ставить до питань угорської сторони щодо прав та можливостей національної меншини та неодноразово демонструвала конструктивний й добросусідський в інших питаннях.

"Однак добросусідство має бути обопільним. Ставка угорської влади на примітивну демонізацію України - програшна та недалекоглядна. Розраховуємо, що пошук уявних ворогів колись мине, а добросусідство двох народів залишиться", - підкреслив він.