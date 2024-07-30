Сійярто нафантазував, що ЄС міг підштовхнути Україну до рішення щодо нафти "Лукойл"

Сійярто поскаржився, що минуло вже більше тижня, відколи Угорщина та Словаччина попросили вжити заходів проти України через її рішення припинити транзит нафти "Лукойл", але Єврокомісія "нічого не зробила".

Угорський чиновник знову звинуватив Україну в порушенні Угоди про асоціацію з ЄС, а також згадав про загрозу енергетичній безпеці двох країн.

"Є два варіанти. Перший - Європейська комісія настільки слабка, що не здатна відстоювати фундаментальні інтереси двох держав-членів проти країни-кандидата. Друга - це Брюссель, а не Київ, вигадав усе це; це Європейська комісія, а не український уряд, хоче шантажувати дві країни, які виступають за мир, які відкидають постачання зброї", - додав він.

Сійярто вимагає, щоб Єврокомісія "негайно зізналася", чи просив Брюссель Київ про заборону транзиту нафти "Лукойл". Якщо ні, то міністр хоче від виконавчої влади ЄС відповіді, "чому вона не робить жодних дій".