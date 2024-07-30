Сийярто нафантазировал, что ЕС мог подтолкнуть Украину к решению по нефти "Лукойл"

Сийярто пожаловался, что прошло уже более недели с тех пор, как Венгрия и Словакия попросили принять меры против Украины из-за ее решения прекратить транзит нефти "Лукойл", но Еврокомиссия "ничего не сделала".

Венгерский чиновник снова обвинил Украину в нарушении Соглашения об ассоциации с ЕС, а также упомянул об угрозе энергетической безопасности двух стран.

"Есть два варианта. Первый - Европейская комиссия настолько слаба, что не способна отстаивать фундаментальные интересы двух государств-членов против страны-кандидата. Второй - это Брюссель, а не Киев, придумал все это; это Европейская комиссия, а не украинское правительство, хочет шантажировать две выступающие за мир страны, которые отвергают поставки оружия", - добавил он.

Сийярто потребовал, чтобы Еврокомиссия "немедленно призналась", просил ли Брюссель Киев о запрете транзита нефти "Лукойл". Если нет, то министр хочет от исполнительной власти ЕС ответа, "почему она не предпринимает никаких действий".