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Ситуація змінилась. Кулеба пояснив неочікувану подачу заявки на вступ до НАТО

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Субота 01 жовтня 2022 18:49
Ситуація змінилась. Кулеба пояснив неочікувану подачу заявки на вступ до НАТО Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Чергова незаконна анексія українських територій Росією повинна змусити інші держави переглянути свої позиції щодо членства України в НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Відбулася чергова спроба незаконної анексії українських територій РФ. І ми вважаємо, що це докорінна зміна обставин… І зміна цих обставин обґрунтовує наше рішення про подачу заявки на членство в НАТО, тому що ситуація змінилася, і навіть ті держави, які скептично налаштовані щодо членства України в НАТО, повинні переглянути свою позицію за цих новин обставин", - пояснює Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО у прискореному порядку. Майже одразу після цього членство України підтримали чотири країни - Канада, Литва, Латвія та Естонія, проте процедура потребує одноголосного схвалення всіх 30 членів НАТО.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, наша країна співпрацює з НАТО глибше, ніж деякі його формальні члени.

Водночас голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що заявка України на членство в НАТО не є основним питанням сьогодні.

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Дмитро Кулеба
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