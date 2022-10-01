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Заявка України на вступ до НАТО не є основним питанням на даний момент, - Боррель

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Субота 01 жовтня 2022 18:03
Заявка України на вступ до НАТО не є основним питанням на даний момент, - Боррель Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Борель (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Європейському Союзу вважають, що заявка України на членство в НАТО не є основним питанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля, якого цитує RTVE.

Він зазначив, що бажання України вступити до Альянсу можна зрозуміти, "але це не принципове питання на даний момент".

При цьому Боррель додав, що важливо продовжувати підтримувати Україну та запроваджувати санкції проти Росії.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО у прискореному порядку.

Додамо, що рішення України вже підтримали чотири країни - Канада, Литва, Латвія та Естонія, проте процедура потребує одноголосного схвалення всіх 30 членів НАТО.

При цьому міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що у секторі оборони Україна співпрацює з Альянсом глибше, ніж деякі його формальні члени.

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