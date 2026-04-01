Ситуація загострюється: Трамп відправляє ще один авіаносець на Близький Схід

Представник Пентагону повідомив, що авіаносець USS George HW Bush разом із кораблями супроводу попрямував на Близький Схід, де має приєднатися до інших американських авіаносних ударних груп для посилення військової присутності в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Wall Street Journal .

Відправлення авіаносця

Авіаносець класу "Неміц" USS George HW Bush 31 березня залишив військово-морську базу Норфолк у штаті Вірджинія.

За інформацією військових, перехід у регіон триватиме кілька тижнів, після чого судно приєднається до діючих авіаносних груп США.

Чинні сили США в регіоні

Наразі авіаносець USS Abraham Lincoln виконує завдання в Аравійському морі, а USS Gerald R. Ford перебуває на ремонті в порту Хорватії.

Крім авіаносців, США збільшують свою присутність іншими військовими силами: нещодавно в акваторію біля Ірану увійшли десантні кораблі разом із 31-м експедиційним підрозділом морської піхоти.

Перекидання додаткових військ

Президент США Дональд Трамп віддав наказ про перекидання елементів 82-го повітряно-десантного полку на Близький Схід.

Крім того, розглядається можливість розгортання до 10 тисяч військовослужбовців для посилення угруповання і підвищення готовності до можливих військових операцій у регіоні.

Збільшення американської військової присутності спрямоване на підтримку союзників і забезпечення безпеки в умовах наростаючої напруженості.

Авіаносці, десантні сили і перекидання додаткових військ демонструють готовність США оперативно реагувати на потенційні загрози і зберігати контроль над ключовими морськими і повітряними маршрутами.