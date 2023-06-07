Ситуація на ЗАЕС контрольована. Мешканців Запорізької області закликали зберігати спокій

"Закликаю мешканців Запорізької області зберігати спокій та довіряти тільки перевіреній інформації. Ситуація на Запорізькій АЕС контрольована, радіаційний фон стабільний. Резервуари заповнені до нормального технічного рівня", - повідомив глава ОВА.

Він пояснив, що фахівці розробили перелік заходів та відповідні інструкції, як діяти персоналу ЗАЕС, аби гарантувати безпеку станції.

"Слідкуйте за інформацією лише на офіційних ресурсах! Очікуємо на деокупацію!", - наголосив Малашко.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, що вчора російські окупанти умисно підірвали дамбу на Каховській ГЕС. В результаті терористичного акту було повністю зруйновано гідроелектростанцію. З вчорашнього ранку в Херсонській області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць.

Все, що відомо про наслідки підриву Каховської ГЕС станом на ранок 7 червня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Окрім того, РБК-Україна публікувало фоторепортаж з підтопленого Херсона.

Ситуація на ЗАЕС

За даними "Енергоатома", підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що рівень води в ставі-охолоджувачі ЗАЕС перебуває на технічно необхідній позначці, однак станція має бути демілітаризована.

Він також наголосив, що підрив Каховської ГЕС та перебування російських терористичних військ на станції створюють для України та світу безпрецедентні загрози.

Сьогодні перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк заявив, що ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент. Через це міськрада порадила жителям Енергодару залишити місто.

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