Ситуация на ЗАЭС контролируется. Жителей Запорожской области призвали сохранять спокойствие

"Призываю жителей Запорожской области сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации. Ситуация на Запорожской АЭС контролируемая, радиационный фон стабильный. Резервуары заполнены до нормального технического уровня", - сообщил глава ОВА.

Он пояснил, что специалисты разработали перечень мероприятий и соответствующие инструкции, как действовать персоналу ЗАЭС, чтобы гарантировать безопасность станции.

"Следите за информацией только на официальных ресурсах! Ожидаем деоккупации!", - подчеркнул Малашко.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, что вчера российские оккупанты умышленно взорвали дамбу на Каховской ГЭС. В результате террористического акта была полностью разрушена гидроэлектростанция. Со вчерашнего утра в Херсонской области начали эвакуацию населения из опасных мест.

Все, что известно о последствиях подрыва Каховской ГЭС на утро 7 июня - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, РБК-Украина публиковала фоторепортаж из подтопленного Херсона.

Ситуация на ЗАЭС

По данным "Энергоатома", подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируется.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС находится на технически необходимой отметке, однако станция должна быть демилитаризована.

Он также подчеркнул, что подрыв Каховской ГЭС и нахождение российских террористических войск на станции создают для Украины и мира беспрецедентные угрозы.

Сегодня первый заместитель мэра Энергодара Иван Самойдюк заявил, что ситуация на Запорожской АЭС может выйти из-под контроля в любой момент. Поэтому горсовет посоветовал жителям Энергодара покинуть город.

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