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Підрив Каховської ГЕС. Шмигаль розповів про ситуацію на ЗАЕС

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Запорізька область, Вівторок 06 червня 2023 21:12
Підрив Каховської ГЕС. Шмигаль розповів про ситуацію на ЗАЕС Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Рівень води в ставі-охолоджувачі ЗАЕС перебуває на технічно необхідній позначці, однак станція має бути демілітаризована.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

"Відслідковуємо ситуацію на Запорізькій АЕС. Наразі станція не працює, рівень води в ставі-охолоджувачі перебуває на технічно необхідній позначці", - повідомив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що підрив Каховської ГЕС та перебування російських терористичних військ на станції створюють для України та світу безпрецедентні загрози.

"Україна наполягає на демілітаризації ЗАЕС, аби Росія не здійснила ще один теракт, що матиме катастрофічні наслідки для всього людства", - підкреслив він.

Підрив Каховської ГЕС

Сьогодні вночі російські окупанти вчинили новий теракт проти України. Військові РФ за допомогою мін підірвали Каховську ГЕС. Пропаганда Кремля почала звинувачувати Україну в нібито обстрілі дамби, проте українські чиновники спростували подібні фейки.

Внаслідок російської атаки у Херсонській області може затопити близько 80 населених пунктів. З самого ранку в області відбувається евакуація місцевих мешканців.

Детальніше про ситуацію в Херсонській області можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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