Ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю. Жителям Енергодара радять залишити місто

Ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент, тому жителям прилеглого Енергодара мерія радить залишити місто.

Про це заявив перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк у коментарі проєкту Радіо Свобода "Новини Приазов'я" , повідомляє РБК-Україна .

"Нічого не міняється за весь рік окупації, який вони (російські військові - ред.) знаходяться там. На предмет того, можуть чи не можуть вони погрожувати аварією на ЗАЕС? Звичайно, відвертих погроз немає, але те, як експлуатується станція, через те, що там зроблені склади техніки, боєприпасів - на території станції, то, зрозуміло, що ситуація в будь-який час може вийти з-під контролю і бути критичною", - сказав Самойдюк.

Він наголосив, що жителям за будь-якої можливості краще залишити Енергодар і територію навколо міста.

Тим, для кого це неможливо зараз, радять, якщо є транспорт, тримати його повністю заправленим з усіма тривожними валізами, зібрані документи, більш коштовні речі та на перший час засоби виживання.

"Тому що, якщо ситуація вийде з-під контролю, то можемо розраховувати, що вони (окупанти - ред.) будуть зобов’язані та змушені дати "коридори" для виїзду населення з такої території", - додав заступник міського голови Енергодару.

Ситуація на ЗАЕС

Варто відзначити, що, за словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, російські окупанти готують провокацію на ЗАЕС. Для цього росіяни можуть здійснити імітацію удару по об'єктах станції. Після ударів й аварійного витоку радіоактивних речовин, ворог, у звичній для нього манері, може спробувати звинуватити в цьому Україну.

Наразі в Запорізькій області, як розповів голова ОВА, відпрацьовуються всі необхідні плани й протоколи на випадок вищезгаданої провокації.

Також зазначимо, що попри заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів Росія продовжує створювати небезпеку для Запорізької атомної електростанції. Окупанти використовують енергоблоки як матеріально-технічне та військове базування.

Як підрив Каховської ГЕС може вплинути на ЗАЕС

За даними "Енергоатома", підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

Пізніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що рівень води в ставі-охолоджувачі ЗАЕС перебуває на технічно необхідній позначці, однак станція має бути демілітаризована.

Він також наголосив, що підрив Каховської ГЕС та перебування російських терористичних військ на станції створюють для України та світу безпрецедентні загрози.