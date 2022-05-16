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Ситуация на юге. ВСУ за сутки нанесли более 100 ударов и уничтожили 75 оккупантов

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Украина, Понедельник 16 мая 2022 13:19
Ситуация на юге. ВСУ за сутки нанесли более 100 ударов и уничтожили 75 оккупантов Фото: на юге ВСУ нанесли более 100 ударов по позициям врага (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На юге Украины ракетно-артиллерийские подразделения и авиация ВСУ за сутки, 15 мая, нанесли более 100 ударов по позициям врага. Защитники ликвидировали около 75 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

В Херсонской и Николаевской области на захваченных территориях оккупанты продолжают укреплять позиции.

"Тем временем наши ракетно-артиллерийские подразделения во взаимодействии с авиацией в течение суток нанесли более 100 ударов по позициям противника", - говорится в сообщении.

В частности, украинские защитники ликвидировали вражеский склад в Чернобаевке. ВСУ уничтожили 75 солдат и почти 20 единиц техники: 4 бугельных и 2 самоходных гаубицы "Мста-С", 4 минометных комплекса, 2 единицы бронированной и 4 единицы автомобильной техники, а еще 2 мастерские технического обслуживания и 1 БПЛА.

Россия сосредоточила в Черном море 8 кораблей, в частности 2 носители крылатых ракет и 6 больших десантных судов. При этом противник продолжает обустраивать позиции на острове Змеиный.

"Угроза ракетных ударов и вероятность высадки десанта остаются актуальными, не пренебрегайте мерами безопасности, соблюдайте установленные ограничения по запрету посещения заминированного побережья и прибрежных вод, будьте бдительными и сознательными", - добавили военные.

Вчера мы сообщали, что украинские военные 20 раз ударили по складам с боеприпасами в Чернобаевке.

Также, по данным аналитиков, оккупанты хотят установить полный контроль на юге, поэтому начали усиленно укрепляться.

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