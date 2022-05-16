Ситуация на юге. ВСУ за сутки нанесли более 100 ударов и уничтожили 75 оккупантов

На юге Украины ракетно-артиллерийские подразделения и авиация ВСУ за сутки, 15 мая, нанесли более 100 ударов по позициям врага. Защитники ликвидировали около 75 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

В Херсонской и Николаевской области на захваченных территориях оккупанты продолжают укреплять позиции.

"Тем временем наши ракетно-артиллерийские подразделения во взаимодействии с авиацией в течение суток нанесли более 100 ударов по позициям противника", - говорится в сообщении.

В частности, украинские защитники ликвидировали вражеский склад в Чернобаевке. ВСУ уничтожили 75 солдат и почти 20 единиц техники: 4 бугельных и 2 самоходных гаубицы "Мста-С", 4 минометных комплекса, 2 единицы бронированной и 4 единицы автомобильной техники, а еще 2 мастерские технического обслуживания и 1 БПЛА.

Россия сосредоточила в Черном море 8 кораблей, в частности 2 носители крылатых ракет и 6 больших десантных судов. При этом противник продолжает обустраивать позиции на острове Змеиный.

"Угроза ракетных ударов и вероятность высадки десанта остаются актуальными, не пренебрегайте мерами безопасности, соблюдайте установленные ограничения по запрету посещения заминированного побережья и прибрежных вод, будьте бдительными и сознательными", - добавили военные.