Оккупанты хотят установить полный контроль на юге и начали усиленно укрепляться, - ІSW
Российские оккупанты хотят установить полный контроль на захваченных территориях юга Украины. В связи с этим они начали активно укрепляться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
По данным аналитиков, на захваченных территориях юга российские солдаты начали рыть траншеи и строить бетонные ограждения в Херсонской области, недалеко от Мелитополя и на западе Запорожской области. Таким образом РФ хочет укрепить контроль на юге и предупредить продвижение ВСУ.
В то же время неспешное продвижение российских войск на востоке Украины вынуждает РФ отказаться от предыдущих планов. В частности, вражеские силы, вероятно, откажутся от идеи выхода на административные границы Донецкой области и сосредоточатся на захвате Северодонецка, чтобы установить полный контроль в Луганской области.
Напомним, что оккупанты на захваченных территориях Херсонской и Запорожской области совершают террор и даже назначили своих "руководителей".
Кроме того, военные берут в заложники и пытают мирных жителей.
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