Оккупанты хотят установить полный контроль на юге и начали усиленно укрепляться, - ІSW

Российские оккупанты хотят установить полный контроль на захваченных территориях юга Украины. В связи с этим они начали активно укрепляться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, на захваченных территориях юга российские солдаты начали рыть траншеи и строить бетонные ограждения в Херсонской области, недалеко от Мелитополя и на западе Запорожской области. Таким образом РФ хочет укрепить контроль на юге и предупредить продвижение ВСУ.

В то же время неспешное продвижение российских войск на востоке Украины вынуждает РФ отказаться от предыдущих планов. В частности, вражеские силы, вероятно, откажутся от идеи выхода на административные границы Донецкой области и сосредоточатся на захвате Северодонецка, чтобы установить полный контроль в Луганской области.