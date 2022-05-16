Ситуація на півдні. ЗСУ за добу завдали понад 100 ударів та знищили 75 окупантів

На півдні України ракетно-артилерійські підрозділи та авіація ЗСУ за добу, 15 травня, завдали понад 100 ударів по позиціях ворога. Захисники ліквідували близько 75 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

У Херсонській і Миколаївській області на захоплених територіях окупанти продовжують укріплювати позиції.

"Тим часом наші ракетно-артилерійські підрозділи у взаємодії з авіацією протягом доби нанесли понад 100 ударів по позиціях противника", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, українські захисники ліквідували ворожий склад у Чорнобаївці. ЗСУ знищили 75 солдатів та майже 20 одиниць техніки: 4 буксирувальних та 2 самохідних гаубиці "Мста-С", 4 мінометних комплекси, 2 одиниці броньованої та 4 автомобільної техніки, а ще 2 майстерні технічного обслуговування і 1 БПЛА.

Росія зосередила у Чорному морі 8 кораблів, зокрема 2 носії крилатих ракет та 6 великих десантних суден. При цьому противник продовжує облаштовувати позиції на острові Зміїний.

"Загроза ракетних ударів та імовірність висадки десанту залишаються актуальними, не нехтуйте заходами безпеки, дотримуйтесь встановлених обмежень щодо заборони відвідування замінованого узбережжя та прибережних вод, будьте пильними і свідомими", - додали військові.