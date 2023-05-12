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Глава МАГАТЕ планує представити угоду щодо Запорізької АЕС цього місяця, - Reuters

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П'ятниця 12 травня 2023 20:49
Глава МАГАТЕ планує представити угоду щодо Запорізької АЕС цього місяця, - Reuters Фото: голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує представити угоду з Росією та Україною щодо захисту Запорізької атомної електростанції Раді Безпеки ООН цього місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Гроссі вже кілька місяців намагається домогтися угоди, щоб знизити ризик катастрофічної ядерної аварії внаслідок воєнних дій, таких як обстріл електростанції, яка вже понад рік окупована Росією.

"Це виглядає багатообіцяюче", - сказав один дипломат про досягнення угоди.

Інші джерела видання сказали, що Україна, яка тривалий час виступала проти плану, тепер підтримує його, тоді як позиція Росії менш зрозуміла.

"План полягає в тому (щоб представити його Раді Безпеки) цього місяця, але точної дати ще не визначено", - сказав дипломат, додавши, що Гроссі підтримує зв'язок зі Швейцарією, яка щомісяця головує в Раді Безпеки, з приводу дати.

Дипломати на умовах анонімності повідомили, що Гроссі викладе так звані "принципи" щодо захисту ЗАЕС, які на той час мають отримати підтримку Росії та України. Деякі з них уже давно відомі, наприклад, заборона на ведення вогню по станції або з її території.

Нагадаємо, раніше в МАГАТЕ повідомляли, що ситуація навколо Запорізької АЕС стає все більш непередбачуваною та потенційно небезпечною.

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