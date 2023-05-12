Глава МАГАТЕ планує представити угоду щодо Запорізької АЕС цього місяця, - Reuters

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує представити угоду з Росією та Україною щодо захисту Запорізької атомної електростанції Раді Безпеки ООН цього місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Гроссі вже кілька місяців намагається домогтися угоди, щоб знизити ризик катастрофічної ядерної аварії внаслідок воєнних дій, таких як обстріл електростанції, яка вже понад рік окупована Росією.

"Це виглядає багатообіцяюче", - сказав один дипломат про досягнення угоди.

Інші джерела видання сказали, що Україна, яка тривалий час виступала проти плану, тепер підтримує його, тоді як позиція Росії менш зрозуміла.

"План полягає в тому (щоб представити його Раді Безпеки) цього місяця, але точної дати ще не визначено", - сказав дипломат, додавши, що Гроссі підтримує зв'язок зі Швейцарією, яка щомісяця головує в Раді Безпеки, з приводу дати.

Дипломати на умовах анонімності повідомили, що Гроссі викладе так звані "принципи" щодо захисту ЗАЕС, які на той час мають отримати підтримку Росії та України. Деякі з них уже давно відомі, наприклад, заборона на ведення вогню по станції або з її території.

Нагадаємо, раніше в МАГАТЕ повідомляли, що ситуація навколо Запорізької АЕС стає все більш непередбачуваною та потенційно небезпечною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.