"Ситуація вкрай важка". Кличко вдруге закликав киян за можливості виїхати за місто

"Ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент", - наголосив мер.

За його словами, Київ готується до реагування на різні сценарії розвитку подій, зважаючи на те, що "ворог, з великою ймовірністю, продовжить атакувати критичну інфраструктуру міста і країни".

Міська влада вже визначила в кожному районі столиці опорні пункти обігріву, де у разі потреби зможе залишатися на ночівлю велика кількість людей. У цих пунктах облаштують місця для ночівлі, забезпечать їх пристроями обігріву, зокрема мобільними котельнями, а також харчуванням і засобами гігієни.

Мер закликав киян заздалегідь підготуватися до можливих ускладнень.

"Зробіть запас продуктів, води, необхідних ліків. Хто ще має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидайте їх", - звернувся він до мешканців столиці.

Окремо Кличко звернувся до роботодавців із проханням організувати гнучкі графіки роботи та, за можливості, перевести працівників на дистанційний формат.

Він також зазначив, що в кожному районі міста першою ланкою реагування є районні державні адміністрації, які "оперативно збирають інформацію та організовують роботу на місці в координації з міським штабом".

"Райони на місцях зараз повинні чітко зосередитися на складних, але життєво важливих для людей питаннях, які ми розв’язуємо спільно, всі разом", - підкреслив мер.

За словами Кличка, плани й алгоритми дій у різних можливих ситуаціях обговорюватимуться на штабі з головами районів. Він додав, що всі міські служби та департаменти КМДА працюють цілодобово.

