Ситуація на валютному ринку змінилася: НБУ збільшив продаж доларів із резервів

З початку року НБУ продав на міжбанку 23,378 млрд доларів.

У вересні Україна не отримала міжнародної допомоги для покриття дефіциту бюджету. Таким чином, з початку року допомога залишається на рівні 24,5 млрд доларів. У результаті витрати НБУ на підтримку курсу гривні залишаються меншими, ніж допомога Києву. Однак у вересні міжнародні резерви України мають скоротитись.

Курс долара у вересні

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

Курс долара коливався протягом вересня у діапазоні від 41,05 до 41,45 грн/долар. За місяць курс долара впав на 0,1% 41,19 до 41,16 грн/долар. З початку року долар подорожчав на 8,4%.

Курс на готівковому ринку залежить від міжбанку. За місяць курс зріс на 15 копійок до 41,55 грн/долар.

За даними НБУ, валютні та вербальні інтервенції центробанку у липні-серпні заспокоїли ситуацію на валютному ринку та сприяли зменшенню коливань курсу долара.

Міжбанк

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. До початку жовтня НБУ продавав долари за курсом, близьким до фіксованого офіційного, - 36,93 гривні за долар (36,57 гривні плюс 1%). НБУ на початку жовтня ввів режим керованої гнучкості обмінного курсу. Тепер НБУ продає валюту за вільним курсом.

За 2023 рік НБУ для підтримки балансу на ринку продав 28,610 млрд доларів, що на 3,657 млрд доларів більше, ніж за 2022 рік.

У 2023 році ці витрати з надлишком компенсувалися за рахунок міжнародної допомоги. За даними Мінфіну, Україна отримала 42,6 млрд доларів. За 2022 рік НБУ продав на міжбанку 24,953 млрд доларів.