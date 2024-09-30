ua en ru
Пн, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У НБУ пояснили, чому спав ажіотаж на валютному ринку

Україна, Понеділок 30 вересня 2024 12:49
UA EN RU
У НБУ пояснили, чому спав ажіотаж на валютному ринку Фото: Курс долара стабілізувався в серпні-липні завдяки інтервенціям НБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Валютні та вербальні інтервенції НБУ в липні-серпні заспокоїли ситуацію на валютному ринку та сприяли зменшенню коливань обмінного курсу гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики (КМП) НБУ 18 вересня, під час якого було підтримано рішення зберегти облікову ставку на рівні 13,0%.

"Для збереження контролю за очікуваннями та стримування тиску на ціни НБУ, залишається активним учасником валютного ринку", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в НБУ, достатня дохідність гривневих інструментів, попри певне зниження ставок у попередні місяці, підтримувала попит на інструменти в національній валюті.

Спроможність НБУ забезпечувати стійкість валютного ринку і надалі є високою. Завдяки зовнішньому фінансуванню міжнародні резерви України в серпні перевищили 42 млрд доларів.

"Поступово формуються контури зовнішньої допомоги на наступні роки з огляду на досягнення угоди на рівні персоналу щодо п'ятого перегляду програми розширеного фінансування з МВФ, а також прогрес у розбудові механізму отримання Україною коштів від знерухомлених російських активів", - додали в НБУ.

Курс долара

Нагадаємо, курс долара до гривні визначається на міжбанку. Водночас НБУ повністю контролює ситуацію та фактично визначає курс за допомогою продажу валюти за певним курсом.

З грудня минулого року НБУ послідовно підвищував курс долара, який зріс до історичного максимуму 41,49 грн/долар на 22 липня. На готівковому ринку курс зріс до 42 гривень.

Після цього в НБУ заявили, що зростання долара погрожує ціновій стабільності та почати знижувати курс. З того часу курс коливається у вузькому діапазоні 41-41,35 грн/долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Росія вночі запустила більше 70 дронів та декілька ракет: скільки збила ППО
Росія вночі запустила більше 70 дронів та декілька ракет: скільки збила ППО
DAILY
Штурми та бої під Покровськом. Як 110-та ОМБр стримує наступ росіян на місто
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Штурми та бої під Покровськом. Як 110-та ОМБр стримує наступ росіян на місто