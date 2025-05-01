Ситуація на валютному ринку покращилася: НБУ скоротив продаж доларів до мінімуму за рік

У квітні 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,244 млрд доларів. Це мінімальний обсяг з березня минулого року (1,788 млрд доларів).



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НБУ скорочує продажі четвертий місяць поспіль, а з початку року НБУ продав на міжбанку 11,659 млрд доларів.



З початку року Україна отримала міжнародну допомогу на суму 16,8 млрд доларів, що більше, ніж інтервенції НБУ.

За прогнозом НБУ, зовнішнє фінансування становитиме 55 млрд доларів цього року, що перекриє витрати на валютному ринку.

Курс долара у квітні

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, піднімаючи або знижуючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

У квітні офіційний курс долара зріс на 9 копійок до 41,56 гривень. Квітень став першим місяцем 2025 року, коли курс долара зріс. Однак він нижчий, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар).

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Курс на готівковому ринку повністю залежить від міжбанку. За квітень курс зріс на 5 копійок до 41,75 грн/долар.