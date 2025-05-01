Ситуація на валютному ринку покращилася: НБУ скоротив продаж доларів до мінімуму за рік

Структурний дефіцит валюти продовжує зменшуватися. Національний банк України знижує продаж доларів за стабільного курсу долара.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
У квітні 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,244 млрд доларів. Це мінімальний обсяг з березня минулого року (1,788 млрд доларів).
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НБУ скорочує продажі четвертий місяць поспіль, а з початку року НБУ продав на міжбанку 11,659 млрд доларів.
З початку року Україна отримала міжнародну допомогу на суму 16,8 млрд доларів, що більше, ніж інтервенції НБУ.
За прогнозом НБУ, зовнішнє фінансування становитиме 55 млрд доларів цього року, що перекриє витрати на валютному ринку.
Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, піднімаючи або знижуючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.
У квітні офіційний курс долара зріс на 9 копійок до 41,56 гривень. Квітень став першим місяцем 2025 року, коли курс долара зріс. Однак він нижчий, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар).
Курс на готівковому ринку повністю залежить від міжбанку. За квітень курс зріс на 5 копійок до 41,75 грн/долар.
Нагадаємо, Національний банк України в грудні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 5,284 млрд доларів. Це максимальний місячний обсяг в історії. Загалом за 2024 рік НБУ продав на міжбанку 34,822 млрд доларів, що на 6,212 млрд доларів більше, ніж у 2023 році.
За рік Україна отримала 41,9 млрд доларів. Загалом за 2024 рік курс долара зріс на 10,7% до 42,03 грн/долар.
За 2023 рік НБУ для підтримки балансу на ринку продав 28,610 млрд доларів, що на 3,657 млрд доларів більше, ніж за 2022 рік. У 2023 році ці витрати з надлишком компенсувалися за рахунок міжнародної допомоги. За даними Мінфіну, Україна отримала 42,9 млрд доларів.
За 2022 рік НБУ продав на міжбанку 24,953 млрд доларів.
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