Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов до минимума за год

Структурный дефицит валюты продолжает уменьшаться. Национальный банк Украины снижает продажу долларов при стабильном курсе доллара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
В апреле 2025 года НБУ продал на межбанковском валютном рынке 2,244 млрд долларов. Это минимальный объем с марта прошлого года (1,788 млрд долларов).
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НБУ сокращает продажи четвертый месяц подряд, а с начала года НБУ продал на межбанке 11,659 млрд долларов.
С начала года Украина получила международную помощь на сумму 16,8 млрд долларов, что больше, чем интервенции НБУ.
По прогнозу НБУ, внешнее финансирование составит 55 млрд долларов в этом году, что перекроет расходы на валютном рынке.
Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или снижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.
В апреле официальный курс доллара вырос на 9 копеек до 41,56 гривен. Апрель стал первым месяцем 2025 года, когда курс доллара вырос. Однако он ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар).
Курс на наличном рынке полностью зависит от межбанка. За апрель курс вырос на 5 копеек до 41,75 грн/доллар.
Напомним, Национальный банк Украины в декабре 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 5,284 млрд долларов. Это максимальный месячный объем в истории. Всего за 2024 год НБУ продал на межбанке 34,822 млрд долларов, что на 6,212 млрд долларов больше, чем в 2023 году.
За год Украина получила 41,9 млрд долларов. Всего за 2024 год курс доллара вырос на 10,7% до 42,03 грн/доллар.
За 2023 год НБУ для поддержания баланса на рынке продал 28,610 млрд долларов, что на 3,657 млрд долларов больше, чем за 2022 год. В 2023 году эти расходы с избытком компенсировались за счет международной помощи. По данным Минфина, Украина получила 42,9 млрд долларов.
За 2022 год НБУ продал на межбанке 24,953 млрд долларов.
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