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Ситуація на валютному ринку погіршилася: НБУ збільшив продаж доларів у 2,4 рази

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Україна, Субота 26 листопада 2022 08:37
Ситуація на валютному ринку погіршилася: НБУ збільшив продаж доларів у 2,4 рази Фото: НБУ збільшив продаж валюти у 2,4 рази (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 21 по 25 листопада 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 7,00 млн. доларів і продав 408,52 млн. доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 401,52 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, центробанк у 2,4 рази збільшив продаж валюти порівняно з минулим тижнем, коли НБУ продав 166,08 млн. доларів.

З початку року НБУ купив на міжбанку 3 233,85 млн. доларів і 110,97 млн. євро. При цьому НБУ продав 22 835,50 млн. доларів і 1 789,11 млн. євро.

Негативне сальдо інтервенцій становило 19601,65 млн. доларів і 1 678,14 млн. євро.

Ситуація на валютному ринку погіршилася: НБУ збільшив продаж доларів у 2,4 разиСитуація на валютному ринку погіршилася: НБУ збільшив продаж доларів у 2,4 рази

Зазначимо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% із 29,25 до 36,57 грн/долар. За цим курсом НБУ купує та продає валюту на міжбанку.

У Національному банку України сподіваються, що суттєвої корекції фіксованого курсу долара не буде потрібно, а наступним кроком стане перехід до плаваючого курсу.

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