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Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов в 2,4 раза

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Украина, Суббота 26 ноября 2022 08:37
Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов в 2,4 раза Фото: НБУ увеличил продажу валюты в 2,4 раза (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 21 по 25 ноября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 7,00 млн долларов и продал 408,52 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 401,52 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк в 2,4 раза увеличил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда НБУ продал 166,08 млн долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке 3 233,85 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 22 835,50 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 19601,65 млн долларов и 1 678,14 млн евро.

Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов в 2,4 разаСитуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов в 2,4 раза

Отметим, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% с 29,25 до 36,57 грн/доллар. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту на межбанке.

В Национальном банке Украины надеются, что существенной коррекции фиксированного курса доллара не потребуется, а следующим шагом станет переход к плавающему курсу.

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