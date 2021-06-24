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Ситуация на валютном рынке изменилась: спрос превышает предложение

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Украина, Четверг 24 июня 2021 12:00
Ситуация на валютном рынке изменилась: спрос превышает предложение Фото: на межбанке преобладает предложение валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На межбанковском валютном рынке во второй половине прошлой недели наблюдалось преобладание спроса на иностранную валюту над ее предложением со стороны клиентов банков. Это стало результатом увеличения спроса на иностранную валюту на 9,8% к предыдущей неделе, тогда как ее предложение сократилось на 6,3%.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

"В результате ослабления гривны к доллару США на МВРУ составило около 1%", - написал он.

Данилишин напомнил, что еще в начале прошлой недели на межбанке предложение преобладало над спросом (+113,8 млн долларов), и НБУ искупал на рынке валюту. В результате чистая покупка иностранной валюты Национальным банком за прошедшую неделю составила 93,8 млн долларов.

По его данным, на наличном валютном рынке продолжает преобладать предложение иностранной валюты. С начала июня чистая продажа иностранной валюты физическими лицами составил 220 млн долларов, а с начала года - почти 1,5 млрд долларов, из которых 1,1 млрд долларов - в наличной и почти 0,4 млрд долларов - в безналичной форме.

"Курс гривны к доллару США на наличном сегменте рынка близок к своему значению на межбанковском сегменте", - отметил он.

Напомним, по данным аналитиков, рост курса доллара к гривне главным образом был связан с его ростом ко всем мировым валютам без исключения после того, как ФРС США на очередном заседании дала понять о неизбежном росте ключевой ставки на горизонте двух лет.

НБУ в течение недели 14-18 июня продал 20 млн долларов для сдерживания роста курса доллара впервые с начала апреля.

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