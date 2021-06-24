Ситуація на валютному ринку змінилася: попит переважає пропозицію

На міжбанківському валютному ринку в другій половині минулого тижня спостерігалося переважання попиту на іноземну валюту над її пропозицією з боку клієнтів банків. Це стало результатом збільшення попиту на іноземну валюту на 9,8% до попереднього тижня, тоді як її пропозиція скоротилася на 6,3%.

Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook .

"В результаті послаблення гривні до долару США на МВРУ становило близько 1%", - написав він.

Данилишин нагадав, що ще на початку минулого тижня на міжбанку пропозиція переважала попит (+113,8 млн доларів), і НБУ викупав на ринку валюту. У результаті чиста купівля іноземної валюти Національним банком за минулий тиждень становила 93,8 млн доларів.

За його даними, на готівковому валютному ринку продовжує переважати пропозиція іноземної валюти. З початку червня чистий продаж іноземної валюти фізичними особами становив 220 млн доларів, а з початку року - майже 1,5 млрд доларів, з яких 1,1 млрд доларів - у готівковій та майже 0,4 млрд доларів - у безготівковій формі.

"Курс гривні до долару США на готівковому сегменті ринку є близьким до свого значення на міжбанківському сегменті", - зазначив він.