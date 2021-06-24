Ситуація на валютному ринку змінилася: попит переважає пропозицію
На міжбанківському валютному ринку в другій половині минулого тижня спостерігалося переважання попиту на іноземну валюту над її пропозицією з боку клієнтів банків. Це стало результатом збільшення попиту на іноземну валюту на 9,8% до попереднього тижня, тоді як її пропозиція скоротилася на 6,3%.
Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.
"В результаті послаблення гривні до долару США на МВРУ становило близько 1%", - написав він.
Данилишин нагадав, що ще на початку минулого тижня на міжбанку пропозиція переважала попит (+113,8 млн доларів), і НБУ викупав на ринку валюту. У результаті чиста купівля іноземної валюти Національним банком за минулий тиждень становила 93,8 млн доларів.
За його даними, на готівковому валютному ринку продовжує переважати пропозиція іноземної валюти. З початку червня чистий продаж іноземної валюти фізичними особами становив 220 млн доларів, а з початку року - майже 1,5 млрд доларів, з яких 1,1 млрд доларів - у готівковій та майже 0,4 млрд доларів - у безготівковій формі.
"Курс гривні до долару США на готівковому сегменті ринку є близьким до свого значення на міжбанківському сегменті", - зазначив він.
Нагадаємо, за даними аналітиків, зростання курсу долара до гривні головним чином було пов'язане з його зростанням до всіх світових валют без винятку після того, як ФРС США на черговому засіданні дала зрозуміти про неминуче зростання ключової ставки на горизонті двох років.
НБУ протягом тижня 14-18 червня продав 20 млн доларів для стримування зростання курсу долара вперше з початку квітня.