Ситуация на валютном рынке: гривна укрепляется из-за избытка предложения долларов
На межбанковском валютном рынке на прошлой неделе (7-11 июня) наблюдалось существенное (около 43 млн долларов в среднем за день) преобладание предложения иностранной валюты над спросом. Это обусловило укрепление курса на 0,8% (с 27,2 до 27,0 гривен за 1 доллар).
Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.
Как отметил Данилишин, такое преобладание было обусловлено значительным ростом предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков (на 18,7% к предыдущей неделе), тогда как спрос на иностранную валюту - наоборот - несколько снизился (на 2,7%).
"Увеличению предложения иностранной валюты на рынке способствовали высокие цены на основные товары украинского экспорта - сельскохозяйственную продукцию, железную руду и сталь, а также увеличение спроса нерезидентов на государственные ценные бумаги Украины", - считает глава Совета НБУ.
Данилишин напомнил, что НБУ снова задействовал валютные интервенции, выкупив с рынка в течение прошлой недели 375 млн долларов.
Общее чистое сальдо валютных интервенций НБУ с начала 2021 года увеличилось до 655 млн долларов, что с учетом заимствований правительства в иностранной валюте позволило увеличить международные резервы НБУ до 28 млрд долларов, сообщил глава Совета НБУ.
Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций. Документ определяет политику присутствия НБУ на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования.
По прогнозу аналитиков, на текущей неделе ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 грн, а наличный доллар в банках - около 26,8/27,0 гривен.