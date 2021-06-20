Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на следующую неделю

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,2/27,4 грн.

"Рост курса доллара к гривне главным образом был связан с его ростом ко всем мировым валютам без исключения после того, как ФРС США на очередном заседании дала понять о неизбежном росте ключевой ставки на горизонте двух лет", - сказал он.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,2–0,6%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,11 до 27,17 грн (+0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,02/27,04 до 27,19/27,21 (+0,6%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,95/27,14 до 27,08/27,27 (+0,5%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.