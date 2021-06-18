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НБУ продавал валюту для сдерживания роста курса доллара впервые с начала апреля

Новина українською →
Украина, Пятница 18 июня 2021 16:52
НБУ продавал валюту для сдерживания роста курса доллара впервые с начала апреля Фото: НБУ продал из резервов 20 млн долларов для сдерживания роста курса доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 14-18 июня 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 113,80 млн долларов. При этом он продал на межбанке 20 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Покупка валюты была связана с тем, что в начале недели на рынке наблюдался избыток валюты, и курс доллара 15 июня упал до 26,90 гривен - минимума почти за год.

Однако затем ситуация изменилась, курс пошел вверх, поскольку Федеральная резервная система США 16 июня сообщила, что может повысить процентные ставки гораздо быстрее, чем предполагалось. Курс доллара вырос ко всем мировым валютам без исключения. К пятнице, 18 июня, курс на межбанке поднялся до 27,30 гривен за доллар.

При этом в последний раз НБУ продавал доллары на межбанке в начале апреля.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 819,30 млн долларов и продал 90 млн долларов. Сальдо интервенций составило 729,30 млн долларов.

НБУ продавал валюту для сдерживания роста курса доллара впервые с начала апреля

Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2020 года НБУ утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций, который определяет политику присутствия НБУ на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования.

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