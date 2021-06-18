НБУ продавал валюту для сдерживания роста курса доллара впервые с начала апреля

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 14-18 июня 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 113,80 млн долларов. При этом он продал на межбанке 20 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ .

Покупка валюты была связана с тем, что в начале недели на рынке наблюдался избыток валюты, и курс доллара 15 июня упал до 26,90 гривен - минимума почти за год.

Однако затем ситуация изменилась, курс пошел вверх, поскольку Федеральная резервная система США 16 июня сообщила, что может повысить процентные ставки гораздо быстрее, чем предполагалось. Курс доллара вырос ко всем мировым валютам без исключения. К пятнице, 18 июня, курс на межбанке поднялся до 27,30 гривен за доллар.

При этом в последний раз НБУ продавал доллары на межбанке в начале апреля.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 819,30 млн долларов и продал 90 млн долларов. Сальдо интервенций составило 729,30 млн долларов.