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Ситуация на валютном рынке изменилась: НБУ снова начал покупать доллары

Новина українською →
Украина, Суббота 20 августа 2022 08:23
Ситуация на валютном рынке изменилась: НБУ снова начал покупать доллары Фото: НБУ возобновил покупку валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 15 по 19 августа 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 197,80 млн долларов и продал 122,43 млн долларов. Положительное сальдо интервенций составило 75,37 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк снова начал выкупать излишек валюты на межбанке после двухнедельного перерыва.

С начала года НБУ купил на межбанке 3 074,31 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 16 176,18 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 13 101,87 млн долларов и 1 678,14 млн евро.

Ситуация на валютном рынке изменилась: НБУ снова начал покупать доллары

Напомним, размер международных резервов Украины в течение июля 2022 года сократился на 416,77 млн долларов (на 1,8%) до 22 385,38 млн долларов. По сравнению с июнем (2 300,09 млн долларов) сокращение резервов замедлился в 5,5 раза.

Отметим, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% с 29,25 до 36,57 грн/доллар. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту на межбанке.

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