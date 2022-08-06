Падение международных резервов Украины замедлилось в 5,5 раза

Размер международных резервов Украины в течение июля 2022 года сократился на 416,77 млн долларов (на 1,8%) до 22 385,38 млн долларов. По сравнению с июнем (2 300,09 млн долларов) сокращение резервов замедлился в 5,5 раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

С начала года резервы упали на 27,7% (на -8 555,57 млн долларов).

Как отметили в НБУ, интервенции НБУ и выплаты по внутренним валютным обязательствам государства в значительной мере были компенсированы валютными кредитами в пользу правительства.

Продажа валюты сократилась

НБУ продал на валютном рынке 2 117,0 млн долларов и выкупил до резервов 922,0 млн долларов. Сальдо интервенций НБУ по итогам месяца было отрицательным и составило 1 195,0 млн долларов.

"Уменьшение чистой продажи валюты Национальным банком в июле, если сравнить с предыдущими месяцами, связано в первую очередь с корректировкой официального курса гривны к доллару с 9:00 21 июля 2022 года на 25% (до уровня 36,57 грн за 1 доллар)", - говорится в сообщении.

После установления нового официального курса гривны к доллару США чистый спрос по безналичным операциям клиентов заметно уменьшился. Так, с 22 июля и до конца месяца ежедневно на межбанковском валютном рынке фиксировалась чистая предложение объемом от 40,0 млн долларов до 70,0 млн долларов в день.

"Снижение объемов эмиссионного финансирования до 30,0 млрд грн в июле (с 105,0 млрд грн в июне) также способствовало уменьшению давления на международные резервы", - отметили в НБУ.

Поступление валюты

Валютные поступления на счета правительства Украины в Национальном банке в июле составили 1 563,2 млн долларов. В частности, 1 049,1 млн долларов поступили от правительства Германии, а 514,0 млн долларов - от размещения внутренних валютных государственных облигаций (ОВГЗ).

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составлял 677,0 млн долларов, в том числе 630,0 млн долларов направлено на обслуживание и погашение ОВГЗ, а 47,0 млн долларов - на расчеты с другими кредиторами.

Кроме того, на резервы повлияла переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость снизилась на 107,9 млн долларов.