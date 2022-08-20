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Ситуація на валютному ринку змінилася: НБУ знову почав купувати долари

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Україна, Субота 20 серпня 2022 08:23
Ситуація на валютному ринку змінилася: НБУ знову почав купувати долари Фото: НБУ відновив купівлю валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 15 по 19 серпня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 197,80 млн доларів і продав 122,43 млн доларів. Позитивне сальдо інтервенцій склало 75,37 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, центробанк знову почав викуповувати надлишок валюти на міжбанку після двотижневої перерви.

З початку року НБУ купив на міжбанку 3 074,31 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 16 176,18 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало 13 101,87 млн доларів і 1 678,14 млн євро.

Ситуація на валютному ринку змінилася: НБУ знову почав купувати долари

Нагадавши, розмір міжнародних резервів України протягом липня 2022 року скоротився на 416,77 млн доларів (на 1,8%) до 22 385,38 млн доларів. У порівнянні з червнем (2 300,09 млн доларів) скорочення резервів сповільнилося в 5,5 рази.

Зазначимо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% з 29,25 до 36,57 грн / Долар. За цим курсом НБУ купує і продає валюту на міжбанку.

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