Ситуація на валютному ринку змінилася: НБУ знову почав купувати долари

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 15 по 19 серпня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 197,80 млн доларів і продав 122,43 млн доларів. Позитивне сальдо інтервенцій склало 75,37 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

З початку року НБУ купив на міжбанку 3 074,31 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 16 176,18 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Таким чином, центробанк знову почав викуповувати надлишок валюти на міжбанку після двотижневої перерви.

Нагадавши, розмір міжнародних резервів України протягом липня 2022 року скоротився на 416,77 млн доларів (на 1,8%) до 22 385,38 млн доларів. У порівнянні з червнем (2 300,09 млн доларів) скорочення резервів сповільнилося в 5,5 рази.

Зазначимо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% з 29,25 до 36,57 грн / Долар. За цим курсом НБУ купує і продає валюту на міжбанку.

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