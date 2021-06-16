Ситуація на валютному ринку: гривня укріплюється через надлишок пропозиції доларів

На міжбанківському валютному ринку упродовж минулого тижня (7-11 червня) спостерігалося суттєве (близько 43 млн доларів в середньому за день) переважання пропозиції іноземної валюти над попитом. Це обумовило укріплення курсу на 0,8% (з 27,2 до 27,0 гривень за 1 долар).

Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook .

Як зазначив Данилишин, таке переважання було обумовлене значним зростанням пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків (на 18,7% до попереднього тижня), тоді як попит на іноземну валюту - навпаки - дещо знизився (на 2,7%).

"Збільшенню пропозиції іноземної валюти на ринку сприяли високі ціни на основні товари українського експорту - сільськогосподарську продукцію, залізну руду та сталь, а також збільшення попиту нерезидентів на державні цінні папери України", - вважає голова Ради НБУ.

Данилишин нагадав, що НБУ знову застосовував валютні інтервенції, викупивши з ринку упродовж минулого тижня 375 млн доларів.

Загальне чисте сальдо валютних інтервенцій НБУ з початку 2021 року збільшилося до 655 млн доларів, що з урахуванням запозичень уряду в іноземній валюті дозволило збільшити міжнародні резерви НБУ до 28 млрд доларів, повідомив голова Ради НБУ.