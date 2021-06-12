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Что будет с курсом доллара: прогноз на следующую неделю

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Киев, Суббота 12 июня 2021 08:00
Что будет с курсом доллара: прогноз на следующую неделю Фото: курс доллара будет снижаться (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На следующей неделе ожидается снижение курса доллара к гривне. В частности, он может опуститься ниже отметки 27 гривен.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Аналитик отметил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,7-0,9%. С пятницы по пятницу официальный курс доллара США (устанавливает НБУ) снизился с 27,34 до 27,11 гривен (-0,9%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,24/27,26 до 27,02/27,04 (-0,8%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,15/27,36 до 26,96/27,14 (-0,7%/-0,8%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

Аналитик отмечает, что на сегодня Украина и МВФ продолжают находиться в тесных дискуссиях по завершению первого пересмотра программы stand-by, необходимого для выделения второго транша. А спикер МВФ Джерри Райс на днях подчеркнул, что определенный прогресс достигнут, но для завершения первого пересмотра и выделения транша нужен больший прогресс.

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 гривен, а наличный доллар в банках - около 26,8/27,0 гривен", - отметил Иосуб.

Напомним, на начало следующей недели НБУ установил официальный курс доллара на отметке 27,04 гривен за доллар. Это минимальные значения за последние 11 месяцев.

Ранее стало известно, что по прогнозу правительства, в 2021 году средний курс гривны к доллару будет оставаться относительно стабильным - на уровне 28 гривен за доллар.

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