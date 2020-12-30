НБУ обновил стратегию на валютном рынке: что изменится

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центробанк определил пять основных принципов проведения валютных интервенций

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций. Документ определяет политику присутствия НБУ на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, в обновленной Стратегии определены пять принципов проведения валютных интервенций на межбанковском валютном рынке:

соответствие режиму инфляционного таргетирования . Цель проведения валютных интервенций подчиняется целям НБУ, самым приоритетным из которых является достижение и поддержание ценовой стабильности;

. Цель проведения валютных интервенций подчиняется целям НБУ, самым приоритетным из соответствие режиму плавающего курсообразования . НБУ не имеет цели как в отношении определенного значения, так и в отношении диапазона курса. Также регулятор не противодействует фундаментальным тенденциям обменного курса и не усиливает их;

. НБУ не имеет цели как в отношении определенного значения, так и в отношении диапазона курса. Также регулятор не противодействует фундаментальным тенденциям обменного курса и не усиливает их; минимальная достаточность использования валютных интервенций . Масштабы и частота интервенций соответствуют минимальному, впрочем, достаточному уровню для эффективного выполнения указанных выше задач.

. Масштабы и частота интервенций соответствуют минимальному, впрочем, достаточному уровню для эффективного выполнения указанных выше задач. конструктивная неопределенность параметров и тактики проведения валютных интервенций для участников валютного рынка. НБУ определяет объемы, частоту и момент осуществления валютных интервенций на основании оценки рыночной ситуации.

Неизменными остались четыре ключевые формы валютных интервенций - валютный аукцион, интервенции по единому курсу, интервенция с лучшим курсом и адресная интервенция. Одновременно, в дополнение к традиционным условий проведения валютных интервенций ("тод", "том", "спот"). Таким образом, НБУ учел возможность применения деривативов.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) продолжит политику плавающего курса гривны к доллару. Центробанк вмешивается в ситуацию на рынке в случае значительного увеличения спроса или предложения.

Отметим, Совет Национального банка Украины (НБУ) 10 сентября утвердил Основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу. Согласно документу НБУ будет придерживаться и в дальнейшем режима плавающего курсообразования и не будет таргетировать достижение определенного уровня или диапазона обменного курса.