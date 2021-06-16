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Межбанк открылся курсом доллара выше 27 гривен

Новина українською →
Украина, Среда 16 июня 2021 10:19
Межбанк открылся курсом доллара выше 27 гривен Фото: курс доллара снизился на 3 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 16 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,01 гривен за доллар, курс в покупке до 26,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 32,74 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 26,9900 - 27,0100 грн/доллар, евро 32,7226 - 32,7469 грн/евро, российский рубль 0,3741 - 0,3748 грн/рубль.

Межбанк открылся курсом доллара выше 27 гривен

Напомним, торги по доллару 15 июня закрылись в диапазоне: 27,0200 - 27,0400 грн/доллар, евро 32,7617 - 32,7860 грн/евро, российский рубль 0,3740 - 0,3745 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 26,92 гривен за доллар. Курс снизился на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 июня установлен на таком уровне: 26,9258 гривен за 1 доллар (-0,0699 грн). При этом курс доллара на 15 июня составляет: 26,9957 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума более чем за 11 месяцев. Ниже курс был только 2 июля 2020 года - 26,77 гривен за доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, на текущей неделе ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 гривен, а наличный доллар в банках - около 26,8/27,0 гривен.

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