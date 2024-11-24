Ситуація складна, але контрольована. РФ інтенсивно атакує на Покровському напрямку, - ЗСУ

На фронті в Україні з початку доби 23 листопада і до вечора відбулося вже 224 бойових зіткнень. Ворог продовжує інтенсивно атакувати на Покровському напрямку, де ситуація характеризується як складна, проте контрольована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку станом на 22.00 23 листопада.

Російські обстріли

З початку доби 23 листопада російські окупанти завдали 37 авіаційних ударів із застосуванням 48 керованих авіабомб (КАБ), понад 270 ударів дронами-камікадзе.

Кім того, загарбники здійснили понад 2 тисячі обстрілів позицій Сил оборони України та населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на фронті

У Генштабі зазначили, що Сили оборони "продовжують мужньо тримати оборону України".

На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень. ЗСУ відбили 11 атак ворога в районах Вовчанська та Тихого, ще 2 - тривають.

На Куп’янському напрямку окупанти 12 разів намагалися витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій поблизу Глушківки, Синьківки, Загризового, Новоплатонівки, Кіндрашівки, Піщаного та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися в напрямку Дружелюбівки, Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Новомихайлівки, Чернещини, Копанок, Ямполівки та Тернів. Крім того, окупанти завдали авіаударів некерованими ракетами по н.п. Твердохлібове.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили 1 ворожий штурм в районі Білогорівки.

"Завдаючи по населеному пункту Часів Яр авіаційних ударів некерованими ракетами на Краматорському напрямку, противник здійснив 3 штурми позицій наших захисників. Активність окупантів проявлялася в районах Ступочок та Часового Яру, всі спроби ворога покращити своє становище були зупинені українськими воїнами", - йдеться у звіті.

На Торецькому напрямку ворог, завдаючи авіаударів по Торецьку, Нелипівці, Катеринівці та Іванопіллю, 2 рази намагався вклинитися в оборону ЗСУ в районі н.п. Торецьк.

На Покровському напрямку російські загарбники інтенсивно атакували - протягом дня ворог здійснив 55 наступальних дій тут.

"Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Мирноград, Григорівка, Миролюбівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Петрівка та Пустинка", - передали в Генштабі.

На цьому напрямку 49 атак противника вже було відбито воїнами ЗСУ, ще 6 боїв - тривають.

"Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території", - передали у військовому відомстві.

Також в ЗСУ поінформували, що за сьогоднішній день втрати окупантів на Покровському напрямку склали 167 осіб вбитими та пораненими.

"Знищено два бронетранспортери, одну бойову машину піхоти, дві одиниці автомобільної техніки. Окрім того, було пошкоджено три бойові машини піхоти противника", - йдеться у звіті.

На Курахівському напрямку відбулося 47 бойових зіткнень. Російські загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах Берестків, Дальнього, Романівки, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки та Антонівки, передали в Генштабі.

Також ворог завдав авіаударів КАБами по районах Дачного, Романівки та Улаклів.

"На даному напрямку противник втратив 64 особи вбитими та пораненими. Наші воїни знищили один танк, одну одиницю мототехніки та шість бліндажів, суттєво пошкоджено дві броньовані машини піхоти ворога", - розповіли в Генштабі.

На Времівському напрямку відбулося 25 боєзіткнень - усі ворожі штурми були зупинені в районах Великої Новосілки, Новодарівки, Трудового, Сухих Ялів, Роздольного, Костянтинопільського та Рівнопілля.

На Гуляйпільському напрямку російські окупанти активних дій не проводили.

"Населені пункти Темирівка та Зелене Поле на Оріхівському напрямку зазнали бомбардувань шістьма керованими авіаційними бомбами", йдеться у звіті Генштабі.

На Придніпровському напрямку українські захисники 5 разів відбивали ворожі атаки на позиції ЗСУ.

Також у Генштабі додали, що на інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.