Готуються до наступу. Партизани провели розвідку нової бази РФ у Донецькій області
Партизани провели розвідку нової бази РФ у Донецькій області. Тут РФ зібрала танкістів із Бурятії, які готуються до наступу.
Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
2Агент із числа військовослужбовців 218-го танкового полку ЗС РФ повідомив про місце дислокації військової бази поблизу лінії фронту у Донецькій області", - йдеться в повідомленні.
Як відстежили партизани, на базу постійно приїжджають машини, висаджують військових і одразу їдуть, не залишаючи техніки.
"Це танкісти з Бурятії, які готуються до участі в наступі на цьому напрямку. Також відомо про трьох "двохсотих" - не бойові втрати через внутрішні конфлікти між російськими військовими та бурятами", - зазначає "АТЕШ".
Партизани додають, що невдоволення бурятів продовжує зростати, що призводить до частих випадків знущань і принижень росіян усередині підрозділів.
Розвідка баз РФ партизанами на Донбасі
Російські війська продовжують наступ у Донецькій області. Вони хочуть вийти на кордон Донецької та Луганської областей.
Для забезпечення свого угруповання на Донбасі, окупанти створили велику кількість баз і логістичних пунктів у Донецькій області.
Партизани постійно проводять розвідку подібних об'єктів, незважаючи на те, що окупанти всіма силами намагаються їх маскувати і ховати.
Наприклад, наприкінці жовтня партизани пробралися на командний пункт 37-ї бригади ЗС РФ. Офіцери цієї бригади займаються управлінням боїв у Донецькій області.
Крім того, у вересні у Донецькій області партизани знайшли великий склад зі снарядами РФ. Артилерія звозилася туди вантажівками кілька днів. Склад був розташований у селі Берестове.
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