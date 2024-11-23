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Готуються до наступу. Партизани провели розвідку нової бази РФ у Донецькій області

Донбас, Субота 23 листопада 2024 11:14
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Готуються до наступу. Партизани провели розвідку нової бази РФ у Донецькій області Фото: партизани провели розвідку нової бази РФ у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани провели розвідку нової бази РФ у Донецькій області. Тут РФ зібрала танкістів із Бурятії, які готуються до наступу.

Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

2Агент із числа військовослужбовців 218-го танкового полку ЗС РФ повідомив про місце дислокації військової бази поблизу лінії фронту у Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

Як відстежили партизани, на базу постійно приїжджають машини, висаджують військових і одразу їдуть, не залишаючи техніки.

"Це танкісти з Бурятії, які готуються до участі в наступі на цьому напрямку. Також відомо про трьох "двохсотих" - не бойові втрати через внутрішні конфлікти між російськими військовими та бурятами", - зазначає "АТЕШ".

Партизани додають, що невдоволення бурятів продовжує зростати, що призводить до частих випадків знущань і принижень росіян усередині підрозділів.

Розвідка баз РФ партизанами на Донбасі

Російські війська продовжують наступ у Донецькій області. Вони хочуть вийти на кордон Донецької та Луганської областей.

Для забезпечення свого угруповання на Донбасі, окупанти створили велику кількість баз і логістичних пунктів у Донецькій області.

Партизани постійно проводять розвідку подібних об'єктів, незважаючи на те, що окупанти всіма силами намагаються їх маскувати і ховати.

Наприклад, наприкінці жовтня партизани пробралися на командний пункт 37-ї бригади ЗС РФ. Офіцери цієї бригади займаються управлінням боїв у Донецькій області.

Крім того, у вересні у Донецькій області партизани знайшли великий склад зі снарядами РФ. Артилерія звозилася туди вантажівками кілька днів. Склад був розташований у селі Берестове.

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