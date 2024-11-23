Готуються до наступу. Партизани провели розвідку нової бази РФ у Донецькій області

Партизани провели розвідку нової бази РФ у Донецькій області. Тут РФ зібрала танкістів із Бурятії, які готуються до наступу.

Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "АТЕШ".

2Агент із числа військовослужбовців 218-го танкового полку ЗС РФ повідомив про місце дислокації військової бази поблизу лінії фронту у Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

Як відстежили партизани, на базу постійно приїжджають машини, висаджують військових і одразу їдуть, не залишаючи техніки.

"Це танкісти з Бурятії, які готуються до участі в наступі на цьому напрямку. Також відомо про трьох "двохсотих" - не бойові втрати через внутрішні конфлікти між російськими військовими та бурятами", - зазначає "АТЕШ".

Партизани додають, що невдоволення бурятів продовжує зростати, що призводить до частих випадків знущань і принижень росіян усередині підрозділів.