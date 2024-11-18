Оборона ЗСУ Покровська змусила РФ змінити план кампанії на сході України, - ISW

Російські окупанти навесні розпочали наступальні операції з метою захоплення Покровська Донецької області, проте українські захисники не дали ворога взяти місто. Тепер Кремль вирішив змінити підхід до військової кампанії на Донбасі.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі американського Інституту вивчення війни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ISW .

В матеріалі зазначається, що війська РФ не змогли окупувати Покровськ після 8 місяців наступальних операцій. Проте мали послідовне просування в західній частині Донецької області.

Фронтальний наступ РФ на Покровськ зазнав фіаско

На думку експерта ISW і авторки звіту Анжеліки Еванс, українські оборонні операції в поєднанні з обмеженнями російських стратегічних і оперативних резервів живої сили та матеріальних засобів змусили Кремль відмовитися від свого початкового плану кампанії фронтального наступу на Покровськ.

При цьому в публікації також звертається увага, що загалом росіяни почали наступ на Покровськ в той момент, коли Україна мала значні обмеження в ресурсах, зокрема після призупинення допомоги з боку США восени 2023 року.

Що стосується української оборони міста Покровськ, то вона заснована на інтеграції успішних інноваторів і операторів БПЛА, із наземними силами, йдеться у звіті.

Ворог намагається охопити Покровськ

"Зараз російське військове командування намагається охопити Покровськ з південного заходу через Селидове і вирівняти лінію фронту на захід від Курахового і на північ від Вугледара", - пише аналітик ISW.

Зазначається, що війська РФ нещодавно захопили Селидове і наразі використовують окупацію Вугледара для просування до Курахового, але просування росіян вартує їм втрати значної кількості особового складу та бронетехніки, у поєднанні з часом.

"Операції українських безпілотників продовжують відігравати вирішальну роль у стримуванні російських механізованих маневрів і перешкоджанні російським військам повною мірою використовувати поточні обмеження живої сили України", - йдеться в матеріалі.

На думку експерта ISW, здатність ЗСУ запобігти захопленню Покровська до цього часу змусити росармію спрямувати свої зусилля на просування на, вірогідно "найменш значущому з точки зору оперативності секторі лінії фронту".

І це є позитивним показником здатності України продовжувати боротьбу у цій війні, попри виклики, з якими стикається Україна, додає Еванс.

Дві наступальні операції окупантів

Наразі війська РФ намагаються провести дві одночасні та супроводжуючі наступальні операції, йдеться у публікації.

Вони направлені на захоплення Покровська шляхом поворотного маневру через Селидове та вирівнення лінії фронту від Покровська до Ясної Поляни, щоб зруйнувати "виступ" ЗСУ на захід від Донецька, та створити умови для майбутнього наступу в Донецькій області.

Війська РФ із березня "стабільно просуваються" на Покровському та Кураховому напрямках, але поки не досягли значних оперативних успіхів у обох напрямках, пишуть в ISW/

"Наразі українським захисникам вдалося відвернути російські сили від прямого наступу на Покровськ і переконати російське військове командування витратити живу силу, техніку та час на менш значущі з оперативної точки зору досягнення в західній частині Донецької області", - йдеться у звіті.

ЗСУ зупинили основний наступ РФ у кампанії літо-осінь

В публікації вказується, що Силам оборони України вдалося зупинити основні наступальні зусилля РФ під час кампанії літо-осінь 2024 року, та змусити російське військове командування витратити значні ресурси та час на наступ, який не наблизив загарбників географічно ближче до їх головної оперативної мети.

Ця публічно задекларована Москвою мета, зокрема, передбачає вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього окупантам, серед іншого, важливо захоплення Покровська, що є основною оперативною метою у військовій кампанії РФ на сході України.

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