Ситуация сложная, но контролируемая. РФ интенсивно атакует на Покровском направлении, - ВСУ

На фронте в Украине с начала суток 23 ноября и до вечера произошло уже 224 боевых столкновений. Враг продолжает интенсивно атаковать на Покровском направлении, где ситуация характеризуется как сложная, но контролируемая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В военном командовании рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 22:00 23 ноября.

Российские обстрелы

С начала суток 23 ноября российские оккупанты нанесли 37 авиационных ударов с применением 48 управляемых авиабомб (КАБ / УАБ), более 270 ударов дронами-камикадзе.

Кроме того, захватчики совершили более 2 тысяч обстрелов позиций Сил обороны Украины и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронте

В Генштабе отметили, что Силы обороны "продолжают мужественно держать оборону Украины".

На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений. ВСУ отразили 11 атак врага в районах Волчанска и Тихого, еще 2 - продолжаются.

На Купянском направлении оккупанты 12 раз пытались вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций вблизи Глушковки, Синковки, Загрызово, Новоплатоновки, Кондрашовки, Песчаного и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться в направлении Дружелюбовки, Твердохлебового, Новоегоровки, Грековки, Новомихайловки, Чернещины, Копанок, Ямполевки и Тернов.

На Северском направлении украинские защитники отразили 1 вражеский штурм в районе Белогоровки.

"Нанося по населенному пункту Часов Яр авиационные удары неуправляемыми ракетами на Краматорском направлении, противник совершил 3 штурма позиций наших защитников. Активность оккупантов проявлялась в районах Ступочек и Часового Яра, все попытки врага улучшить свое положение были остановлены украинскими воинами", - идет речь.

На Торецком направлении враг, нанося авиаудары по Торецку, Нелиповке, Екатериновке и Иванополью, 2 раза пытался вклиниться в оборону ВСУ в районе н.п. Торецк.

На Покровском направлении российские захватчики интенсивно атаковали - в течение дня враг совершил тут 55 наступательных действий.

"Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах н.п. Луч, Лысовка, Крутой Яр, Мирноград, Григорьевка, Миролюбовка, Даченское, Желтое, Пушкино, Петровка и Пустынка", - передали в Генштабе.

На этом направлении 49 атак противника уже были отбиты воинами ВСУ, еще 6 боев - продолжаются.

"Ситуация сложная, но контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия по недопущению продвижения противника в глубину украинской территории", - передали в военном ведомстве.

Также в ВСУ проинформировали, что за сегодняшний день потери оккупантов на Покровском направлении составили 167 человек убитыми и ранеными.

"Уничтожены два бронетранспортера, одна боевая машина пехоты, две единицы автомобильной техники. Кроме того, были повреждены три боевые машины пехоты противника", - говорится в отчете.

На Кураховском направлении произошло 47 боевых столкновений. Российские захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах Берестков, Дальнего, Романовки, Солнцевки, Зари, Новодмитровки, Курахово, Екатериновки и Антоновки, передали в Генштабе.

Также враг нанес авиаудары КАБами по районам Дачного, Романовки и Улаков.

"На данном направлении противник потерял 64 человека убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили один танк, одну единицу мототехники и шесть блиндажей, существенно повреждены две бронированные машины пехоты врага", - рассказали в Генштабе.

На Времивском направлении произошло 25 боестолкновений - все вражеские штурмы были остановлены в районах Великой Новоселки, Новодаровки, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного, Константинопольского и Ровнополья.

На Гуляйпольском направлении российские оккупанты активных действий не предпринимали.

"Населенные пункты Темировка и Зеленое Поле на Ореховском направлении подверглись бомбардировкам шестью управляемыми авиационными бомбами", говорится в отчете Генштаба.

На Приднепровском направлении украинские защитники 5 раз отражали вражеские атаки на позиции ВСУ.

Также в Генштабе добавили, что на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.