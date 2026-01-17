Ситуація щоденно загострюється: у ДШВ розповіли про бої в районі Дронівки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 81 окремої аеромобільної бригади 7 корпусу Швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

"Для захоплення цього населеного пункту Росія постійно накопичує резерви у районі Сіверська та розгортає пункти дислокацій у Серебрянському лісництві", - повідомили у бригаді.

Одночасно противник продовжує застосовувати тактику просочування у міжпозиційний простір 81 окремої аеромобільної бригади 7 корпусу ШР ДШВ.

Крім того, росіяни намагаються форсувати річку Сіверський Донець на гумових човнах в прибережній до Дронівки та Платонівки території. У подальшому - для проведення диверсійних та штурмових дій в тилу позицій української бригади.

Водночас завдяки злагодженим діям українських десантників вдається стримувати спроби ворога просуватися.

Нещодавно десантники 81 окремої аеромобільної бригади захопили у полон росіянина, який розповів про одну з нових пріоритетних найближчих цілей на Словʼянському напрямку - вийти до Закітного та Кривої Луки.

У районі цих двох населених пунктів є пануючі висоти, тож їх ворог зможе використовувати як плацдарм для регулярних обстрілів Словʼянська, Лиману та Миколаївки.