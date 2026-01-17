Ситуация ежедневно обостряется: в ДШВ рассказали о боях в районе Дроновки
Ситуация в районе Дроновки на Славянском направлении ежедневно обостряется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 81 отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса Быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.
"Для захвата этого населенного пункта Россия постоянно накапливает резервы в районе Северска и разворачивает пункты дислокации в Серебрянском лесничестве", - сообщили в бригаде.
Одновременно противник продолжает применять тактику просачивания в межпозиционное пространство 81 отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса ШР ДШВ.
Кроме того, россияне пытаются форсировать реку Северский Донец на резиновых лодках в прибрежной к Дроновке и Платоновке территории. В дальнейшем - для проведения диверсионных и штурмовых действий в тылу позиций украинской бригады.
В то же время благодаря слаженным действиям украинских десантников удается сдерживать попытки врага продвигаться.
Недавно десантники 81 отдельной аэромобильной бригады захватили в плен россиянина, который рассказал об одной из новых приоритетных ближайших целей на Славянском направлении - выйти к Закитному и Кривой Луке.
В районе этих двух населенных пунктов есть господствующие высоты, поэтому их враг сможет использовать как плацдарм для регулярных обстрелов Славянска, Лимана и Николаевки.
Ситуация в районе Дроновки
Напомним, ранее мы сообщали, что ситуация в Дроновке в Донецкой области остается напряженной, ведь российские захватчики пытаются накопить ресурсы в Серебрянском лесу.
Как пояснили военные, конечной целью армии РФ является установление полного контроля над населенным пунктом Дроновка и продвижение в сторону Платоновки и Закитного.
Также сообщалось, что пехотные группы россиян пытаются инфильтроваться в поселок Д роновка и обойти позиции ВСУ по дороге Северск-Закитное. Российские войска также активно давят в направлении Ямполя.
Ранее военные рассказывали, что противник пытался переправить личный состав через реку в районе Дроновки, Платоновки и Закитного, в частности со стороны Ямполя, используя моторизованные резиновые лодки.
Целью операции было закрепление на прибрежной полосе для размещения артиллерии и БПЛА, а также установление контроля над логистическими маршрутами. Однако украинские защитники уничтожили вражеский десант и показали кадры боевые работы.