UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ситуация в Северодонецке ухудшилась. ВСУ удерживают позиции в промзоне, - Гайдай

Фото: глава Луганской области Сергей Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталья Юрченко

Ситуация в городе Северодонецк по состоянию на 6 июня несколько ухудшилась. Сейчас украинские защитники закрепились на позициях в промышленной зоне города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, ВСУ отбили половину города, поэтому уличные бои усилились и стали динамичнее. Однако украинские бойцы удерживают линию обороны и не дают врагу продвинуться.

В целом российские оккупанты значительно увеличили количество обстрелов Северодонецка и Лисичанска.

"В Луганской области городов с ситуацией, которую можно сравнить с Мариуполем, много: Счастье, Попасная, Рубежное. Сейчас россияне равняют с землей Северодонецк и Лисичанск", - отметил Гайдай.

Напомним, вчера стало известно, что украинские защитники вернули контроль над половиной Северодонецка.

В то же время Сергей Гайдай отметил, что ВСУ могут "отбить" Северодонецк, но это не имеет стратегического значения. Сейчас важно удержали Лисичанск.

Также он предупредил, что следующие пять дней оккупанты будут равнять Луганскую область с землей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СеверодонецкВойна России против УкраиныДонбасс