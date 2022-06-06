Ситуация в Северодонецке ухудшилась. ВСУ удерживают позиции в промзоне, - Гайдай

Ситуация в городе Северодонецк по состоянию на 6 июня несколько ухудшилась. Сейчас украинские защитники закрепились на позициях в промышленной зоне города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.