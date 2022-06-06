Ситуация в Северодонецке ухудшилась. ВСУ удерживают позиции в промзоне, - Гайдай

Ситуация в городе Северодонецк по состоянию на 6 июня несколько ухудшилась. Сейчас украинские защитники закрепились на позициях в промышленной зоне города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
По его словам, ВСУ отбили половину города, поэтому уличные бои усилились и стали динамичнее. Однако украинские бойцы удерживают линию обороны и не дают врагу продвинуться.
В целом российские оккупанты значительно увеличили количество обстрелов Северодонецка и Лисичанска.
"В Луганской области городов с ситуацией, которую можно сравнить с Мариуполем, много: Счастье, Попасная, Рубежное. Сейчас россияне равняют с землей Северодонецк и Лисичанск", - отметил Гайдай.
Напомним, вчера стало известно, что украинские защитники вернули контроль над половиной Северодонецка.
В то же время Сергей Гайдай отметил, что ВСУ могут "отбить" Северодонецк, но это не имеет стратегического значения. Сейчас важно удержали Лисичанск.
Также он предупредил, что следующие пять дней оккупанты будут равнять Луганскую область с землей.
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