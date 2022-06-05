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Россияне следующие пять дней будут равнять Луганскую область с землей, - Гайдай

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Украина, Воскресенье 05 июня 2022 20:39
Россияне следующие пять дней будут равнять Луганскую область с землей, - Гайдай Фото: Сергей Гайдай (Telegram)
Автор: Евгений Прокопенко

В Луганской области продолжаются тяжелые бои, российские войска не прекращают штурмовать населенные пукты, подконтрольные Украине. Сейчас ВСУ зачистили половину Северодонецка от россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, командующий армией РФ получил две задачи - до 10 июня захватить Северодонецк и трассу Лисичанск - Бахмут.

"В ближайшее время со стороны России будет увеличено количество обстрелов, они будут бить из артиллерии. Луганскую область будут пытаться сравнять с землей. У них другой тактики нет", - сказал Гайдай.

Он добавил, что эвакуация из Северодонецка пока невозможна: в городе остаются около 15 тысяч человек. А из Лисичанска 5 июня спасли 98 человек.

Напомним, на Лиманском направлении враг не прекращает штурмовать украинские позиции и населенные пункты. Во время одного из таких наступлений русские понесли значительные потери в живой силе и технике.

Военные заявили, что оккупанты выпустили сразу несколько ракет из Каспийского моря одну из них сбили.

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