Россияне следующие пять дней будут равнять Луганскую область с землей, - Гайдай

В Луганской области продолжаются тяжелые бои, российские войска не прекращают штурмовать населенные пукты, подконтрольные Украине. Сейчас ВСУ зачистили половину Северодонецка от россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

По его словам, командующий армией РФ получил две задачи - до 10 июня захватить Северодонецк и трассу Лисичанск - Бахмут.

"В ближайшее время со стороны России будет увеличено количество обстрелов, они будут бить из артиллерии. Луганскую область будут пытаться сравнять с землей. У них другой тактики нет", - сказал Гайдай.

Он добавил, что эвакуация из Северодонецка пока невозможна: в городе остаются около 15 тысяч человек. А из Лисичанска 5 июня спасли 98 человек.