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ВСУ способны отбить Северодонецк, но это не имеет стратегического значения, - Гайдай

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Воскресенье 05 июня 2022 14:51
ВСУ способны отбить Северодонецк, но это не имеет стратегического значения, - Гайдай Фото: ВСУ способны отбить Северодонецк, но это не имеет стратегического значения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные способны выбить оккупантов из Северодонецка. Однако, город не имеет важного стратегического значения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Луганской ОГА Сергея Гайдая в блиц-интервью для "Суспільне".

"Здесь военное командование должно принимать решение, потому что выбить русских из Северодонецка - возможно. Эта задача нам по силам. Единственное - а какой будет следующий шаг? Они отойдут и из тяжелой артиллерии с авиацией уничтожат все. В стратегическом плане город Северодонецк не имеет огромного значения", - заявил Гайдай.

Как отметил председатель Луганской ОГА, Лисичанск имеет более выгодное значение для украинских военных из-за своего расположения. Однако, учитывая то, что Северодонецк, является областным центром, отражение города поднимет боевых дух украинцев, а россиян - деморализует после их "громких" заявлений о контроле.

"А как они контролируют город, где идут бои? Только позавчера взяли шестерых пленных. Что же это за контроль такой? Мы же понимаем, что они просто врут", - добавил Гайдай.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты начали вывозить часть населения Северодонецка из занятых районов.

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