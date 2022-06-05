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Украинские военные контролируют половину Северодонецка, - Гайдай

Новина українською →
Северодонецк, Воскресенье 05 июня 2022 11:58
Украинские военные контролируют половину Северодонецка, - Гайдай Фото: глава Луганской области Сергей Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники вернули контроль над половиной Северодонецка. Также ВСУ взяли в плен 8 российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Россияне контролировали 70% Северодонецка, однако в течение двух дней они были отброшены, город поделен пополам. Оккупанты потеряли огромное количество личного состава, в плену восемь россиян", - сказал он.

По словам Гайдая, российское командование бросило много живой силы на захват Северодонецка и трассы Лисичанск-Бахмут.

В целом ситуация в Луганской области сложная. Оккупанты не прекращают обстрелов. В частности, ночью российские войска выпустили около 30 снарядов в здание гуманитарного штаба в Лисичанске.

Напомним, в Генштабе подтвердили, что оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк. Они контролируют восточную часть города.

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