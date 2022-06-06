Ситуація у Сєвєродонецьку погіршилася. ЗСУ утримують позиції у промзоні, - Гайдай

Ситуація у місті Сєвєродонецьк станом на 6 червня дещо погіршилася. Наразі українські захисники закріпилися на позиціях у промисловій зоні міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
За його словами, ЗСУ відбили половину міста, тому вуличні бої посилилися і стали динамічніші. Проте українські бійці утримують лінію оборони і не дають ворогу просунутися.
В цілому російські окупанти значно збільшили кількість обстрілів Сєвєродонецька і Лисичанська.
"На Луганщині міст із ситуацією, яку можна порівняти з Маріуполем, багато: Щастя, Попасна, Рубіжне. Зараз росіяни рівняють із землею Сєвєродонецьк і Лисичанськ", - зазначив Гайдай.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що українські захисники повернули контроль над половиною Сєвєродонецька.
Водночас Сергій Гайдай зазначив, що ЗСУ можуть "відбити" Сєвєродонецьк, але це не має стратегічного значення. Зараз важливо утримали Лисичанськ.
Також він попередив, що наступні п'ять днів окупанти будуть рівняти Луганську область з землею.
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