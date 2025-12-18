Ситуація в районі Сіверська є критичною, - військовий

За його словами, частина українських підрозділів, які виконують там бойові завдання, під загрозою оточення.

"Окремі наші підрозділи досі присутні в Серебрянці. Підрозділи в напівоточені. Логістика сильно ускладнена", - зазначив Андрій Ткачук, майор Збройних сил України, політолог, волонтер, який є автором Telegram-каналу.

За його словами, ворог намагається переправитися через річку Сіверський Донець на відрізку Дронівки до Закітного.

"Росіяни мають на меті інфільтруватися в Закітне. Втрата Закітного може стати критичною для підрозділів, які ведуть оборону у смузі", - наголосив блогер.

Він додав, що без перегрупування на цьому відрізку є високий ризик оточення наших підрозділів.