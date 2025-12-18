RU

Ситуация в районе Северска является критической, - военный

Фото: военный рассказал о ситуации в районе Северска (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Оперативная ситуация в районе Северска Донецкой области является критической. Существует угроза окружения части подразделений Сил обороны.

Как пишет РБК-Украина, об этом рассказал один из влиятельных военных блогеров "Голос Майора".

По его словам, часть украинских подразделений, которые выполняют там боевые задачи, под угрозой окружения.

"Отдельные наши подразделения до сих пор присутствуют в Серебрянке. Подразделения в полуокружении. Логистика сильно затруднена", - отметил Андрей Ткачук, майор Вооруженных сил Украины, политолог, волонтер, который является автором Telegram-канала.

По его словам, враг пытается переправиться через реку Северский Донец на отрезке Дроновки до Закитного.

"Россияне имеют целью инфильтроваться в Закитное. Потеря Закитного может стать критической для подразделений, которые ведут оборону в полосе", - подчеркнул блогер.

Он добавил, что без перегруппировки на этом отрезке есть высокий риск окружения наших подразделений.

 

Ситуация в районе Северска

Северск - город в Донецкой области. Еще 8 декабря аналитический проект Deep State сообщил, что российские оккупационные войска активизировали попытки продвижения в районе Северска Донецкой области.

При этом глава Кремля Владимир Путин заявил о якобы "захвате" Северска Донецкой области. В Силах обороны Украины уже успели опровергнуть это заявление.

В том числе отсутствие полного контроля РФ над Северском подтвердили в разведке Великобритании, о чем говорилось в отчете 13 декабря.

