Ситуация с перевозками в УЗ продолжает ухудшаться, - эксперт

Ситуация с перевозками железной дорогой значительно ухудшилась - оборачиваемость вагонов выросла на четверть, а отправители сталкиваются с дефицитом вагонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора Федерации работодателей и транспорта Украины Владимира Гусака.

"Оборачиваемость вагонов продолжает ухудшаться. Если говорить об оборачиваемости полувагонов - это наиболее используемый подвижной состав, - то она уже достигла практически 8 суток. И, начиная с июня месяца, она каждый месяц растет. В июне, напомню, было 6 суток. То есть, ухудшение составляет уже 25%", - рассказал Гусак.

Он объяснил: ухудшение оборачиваемости вагонов на четверть означает, что для перевозки грузов необходимо на четверть больше вагонов, а затраты на логистику возрастают практически на столько же, из-за чего отправители несут убытки.

"За вагоны надо платить. И, как правило, платят за них посуточно. Плюс, поскольку из-за этого возникает определенный дефицит вагонов на определенных спотовых рынках, резко возрастает цена вагона", - сказал Гусак.

По его словам, некоторые грузоотправители из-за такой ситуации на железной дороге вообще не могут перевезти свою продукцию.

"Те, кому срочно потребовалось что-то перевезти, сталкиваются с большими проблемами. И то ли невозможностью вообще получить вагоны, то ли с резким удорожанием", - объяснил Гусак.

Он также высказал уверенность, что инициатива списывать вагоны по возрасту, которую продвигает министерство инфраструктуры, только усугубит ситуацию на рынке логистики.

"Это (списание вагонов, - ред.) коснется всех направлений. Поэтому Минюст подчеркнул, что данный приказ должен быть согласован с общим представительским органом работодателей, и общим представительским органом профсоюзов. Там подавались компромиссные предложения. И мы рассчитываем, что наконец-то эти компромиссные предложения будут услышаны", - резюмировал Гусак.