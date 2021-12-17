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Ситуация с перевозками в УЗ продолжает ухудшаться, - эксперт

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Киев, Пятница 17 декабря 2021 17:30
Ситуация с перевозками в УЗ продолжает ухудшаться, - эксперт Фото: "Укрзализныця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталия Гурковская

Ситуация с перевозками железной дорогой значительно ухудшилась - оборачиваемость вагонов выросла на четверть, а отправители сталкиваются с дефицитом вагонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора Федерации работодателей и транспорта Украины Владимира Гусака.

"Оборачиваемость вагонов продолжает ухудшаться. Если говорить об оборачиваемости полувагонов - это наиболее используемый подвижной состав, - то она уже достигла практически 8 суток. И, начиная с июня месяца, она каждый месяц растет. В июне, напомню, было 6 суток. То есть, ухудшение составляет уже 25%", - рассказал Гусак.

Он объяснил: ухудшение оборачиваемости вагонов на четверть означает, что для перевозки грузов необходимо на четверть больше вагонов, а затраты на логистику возрастают практически на столько же, из-за чего отправители несут убытки.

"За вагоны надо платить. И, как правило, платят за них посуточно. Плюс, поскольку из-за этого возникает определенный дефицит вагонов на определенных спотовых рынках, резко возрастает цена вагона", - сказал Гусак.

По его словам, некоторые грузоотправители из-за такой ситуации на железной дороге вообще не могут перевезти свою продукцию.

"Те, кому срочно потребовалось что-то перевезти, сталкиваются с большими проблемами. И то ли невозможностью вообще получить вагоны, то ли с резким удорожанием", - объяснил Гусак.

Он также высказал уверенность, что инициатива списывать вагоны по возрасту, которую продвигает министерство инфраструктуры, только усугубит ситуацию на рынке логистики.

"Это (списание вагонов, - ред.) коснется всех направлений. Поэтому Минюст подчеркнул, что данный приказ должен быть согласован с общим представительским органом работодателей, и общим представительским органом профсоюзов. Там подавались компромиссные предложения. И мы рассчитываем, что наконец-то эти компромиссные предложения будут услышаны", - резюмировал Гусак.

Ранее в ЦТС сообщили, что в последние месяцы оборот грузовых вагонов на железной дороге вырос до рекордных значений, что негативно сказывается на работе бизнеса, и отметили необходимость срочного проведения реформы компании, а также инвестиций в модернизацию инфраструктуры.

Напомним, МИУ в рамках проекта "Большая стройка на УЗ" предлагает списать грузовые вагоны и построить новые на украинских вагоностроительных заводах. Стоимость проекта - более 100 млрд грн.

Против списания вагонов выступили более 200 украинских компаний и ассоциаций: они подписали "Антимеморандум" и призвали власти не допустить списания вагонов, ведь из-за этого проекта бизнес и УЗ потеряют миллиарды, а заработают на нем лишь несколько человек-владельцев вагоностроительных заводов.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что принудительное обновление железнодорожных вагонов, инициирующее Мининфраструктуры, обогатит олигарха Игоря Коломойского и приведет к серьезным проблемам для "Укрзализныци".

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Укрзализныця
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