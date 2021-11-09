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"Укрзализныця" за два следующих года получит 500 новых пассажирских вагонов

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Киев, Вторник 09 ноября 2021 14:16
"Укрзализныця" за два следующих года получит 500 новых пассажирских вагонов Фото: "Укрзализныця" за два следующих года получит 500 новых пассажирских вагонов (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В течение двух лет парк пассажирских вагонов "Укрзализныци" в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" пополнится 500 вагонами украинского производства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время форума "Большая стройка: новая железная дорога",

"В этом году УЗ получит 20 новых спальных вагонов - первые из анонсированной сотни. В планах - за два последующих года построить еще 500 таких вагонов. Это современные 500 наших украинских купейных вагонов, за которые не стыдно", - сказал президент.

Новые вагоны будут построены на Крюковском вагоностроительном заводе, который ранее уже получил заказ на производство 100 вагонов, 20 из которых будут поставлены УЗ до конца года.

Всего первая партия вагонов включает 51 купейный вагон, 12 спальных вагонов, 20 купейных вагонов, приспособленных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле с отдельным купе начальника поезда.

1 октября первые пять вагонов из этой партии "Укрзализныця" уже получила.

Кроме этого, как сообщил Зеленский, в настоящее время "Укрзализныця" ведет закупку пригородных поездов для проекта City Express.

Напомним, ранее сообщалось, что для реализации проекта City Express Украина заключила соглашение со швейцарской Stadler Rail AG, предусматривающее инвестиции в размере 500 млн евро на закупку и производство пригородных поездов.

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Укрзализныця
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