ru ua
Пт, 17 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ситуація з перевезеннями в УЗ продовжує погіршуватись, - експерт

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 17 грудня 2021 17:30
Ситуація з перевезеннями в УЗ продовжує погіршуватись, - експерт Фото: "Укрзалізниця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Гурковська

Ситуація із перевезеннями залізницею значно погіршилася - оборотність вагонів зросла на чверть, а відправники стикаються з дефіцитом вагонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора Федерації роботодавців та транспорту України Володимира Гусака.

"Оборотність вагонів продовжує погіршуватися. Якщо говорити про оборотність піввагонів - це найбільш рухомий склад, що використовується, - то вона вже досягла практично 8 діб. І, починаючи з червня місяця, вона щомісяця зростає. У червні, нагадаю, було 6 діб. Тобто, погіршення становить уже 25%", - розповів Гусак.

Він пояснив: погіршення оборотності вагонів на чверть означає, що для перевезення вантажів необхідно на чверть більше вагонів, а витрати на логістику зростають практично на стільки, через що відправники зазнають збитків.

"За вагони треба платити. І зазвичай платять за них подобово. Плюс, оскільки через це виникає певний дефіцит вагонів на певних спотових ринках, різко зростає ціна вагона", - сказав Гусак.

За його словами, деякі відправники вантажу через таку ситуацію на залізниці взагалі не можуть перевезти свою продукцію.

"Ті, кому терміново потрібно було щось перевезти, стикаються з великими проблемами. І чи неможливістю взагалі отримати вагони, чи з різким подорожчанням", - пояснив Гусак.

Він також висловив упевненість, що ініціатива списувати вагони за віком, яку просуває міністерство інфраструктури, лише посилить ситуацію на ринку логістики.

"Це (списання вагонів, - ред.) торкнеться всіх напрямків. Тому Мін'юст підкреслив, що цей наказ має бути узгоджений із спільним представницьким органом роботодавців, та спільним представницьким органом профспілок. Там подавалися компромісні пропозиції. І ми розраховуємо, що нарешті ці компромісні пропозиції будуть почуті", - резюмував Гусак.

Раніше в ЦТС повідомили, що в останні місяці оборот вантажних вагонів на залізниці зріс до рекордних значень, що негативно позначається на роботі бізнесу, та наголосили на необхідності термінового проведення реформи компанії, а також інвестицій у модернізацію інфраструктури.

Нагадаємо, МІУ в рамках проекту "Велике будівництво на УЗ" пропонує списати вантажні вагони та побудувати нові на українських вагонобудівних заводах. Вартість проекту - понад 100 млрд грн.

Проти списання вагонів виступили понад 200 українських компаній та асоціацій: вони підписали "Антимеморандум" і закликали владу не допустити списання вагонів, адже через цей проект бізнес та УЗ втратять мільярди, а отримають користь на ньому лише кілька людей-власників вагонобудівних заводів.

Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що примусове оновлення залізничних вагонів, яке ініціює Мінінфраструктури, збагатить олігарха Ігоря Коломойського та призведе до серйозних проблем для "Укрзалізниці".

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
NEWS
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
DAILY
Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах