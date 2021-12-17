Ситуація з перевезеннями в УЗ продовжує погіршуватись, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора Федерації роботодавців та транспорту України Володимира Гусака.

"Оборотність вагонів продовжує погіршуватися. Якщо говорити про оборотність піввагонів - це найбільш рухомий склад, що використовується, - то вона вже досягла практично 8 діб. І, починаючи з червня місяця, вона щомісяця зростає. У червні, нагадаю, було 6 діб. Тобто, погіршення становить уже 25%", - розповів Гусак.

Він пояснив: погіршення оборотності вагонів на чверть означає, що для перевезення вантажів необхідно на чверть більше вагонів, а витрати на логістику зростають практично на стільки, через що відправники зазнають збитків.

"За вагони треба платити. І зазвичай платять за них подобово. Плюс, оскільки через це виникає певний дефіцит вагонів на певних спотових ринках, різко зростає ціна вагона", - сказав Гусак.

За його словами, деякі відправники вантажу через таку ситуацію на залізниці взагалі не можуть перевезти свою продукцію.

"Ті, кому терміново потрібно було щось перевезти, стикаються з великими проблемами. І чи неможливістю взагалі отримати вагони, чи з різким подорожчанням", - пояснив Гусак.

Він також висловив упевненість, що ініціатива списувати вагони за віком, яку просуває міністерство інфраструктури, лише посилить ситуацію на ринку логістики.

"Це (списання вагонів, - ред.) торкнеться всіх напрямків. Тому Мін'юст підкреслив, що цей наказ має бути узгоджений із спільним представницьким органом роботодавців, та спільним представницьким органом профспілок. Там подавалися компромісні пропозиції. І ми розраховуємо, що нарешті ці компромісні пропозиції будуть почуті", - резюмував Гусак.